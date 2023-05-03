Жители Саратова смогут посетить выставку «Русский Азов»

В Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» 20 мая состоится открытие выставки «Русский Азов». Мероприятие позволит впервые представить историю городов побережья Азова. Подготовкой выставки занималась творческая команда «Перспектива» в течение двух лет. Гости смогут увидеть работы ведущих российских музеев и архивов, среди которых даже спасённые коллекции краеведческого музея г. Мариуполя, который был разбомблен. В экспозиции будет представлен быт кочевых племён Приазовья, а также посетители смогут узнать о битве на реке Калке, подробнее познакомиться с судьбой князя Дмитрия Донского, зарождением кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. Создатели выставки посредством фактов, источников, свидетельств обратят внимание на то, как осваивалось и развивалось Приазовье, как совершался выбор жителей данных территорий, чтобы остаться с Россией. Выставка будет презентована в исторических парках в России. Планируется, что более 100 000 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Саратова, Казани, Волгограда, Краснодара, Ставрополя и Пятигорска смогут посетить мероприятие и познакомиться с первой экспозиции, посвященной Азовскому региону.

Реализация проекта осуществляется Российским историческим обществом с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посещение выставки предусмотрено от 12 лет.