В Саратове продолжается конкурс детских рисунков на тему сельского хозяйства

Фото: Конкурс детского рисунка

В Саратове продолжается прием работ на конкурс рисунков на тему сельского хозяйства. В творческом мероприятии могут принять участие дети в возрасте до 13 лет включительно. Отбор осуществляется в рамках трех номинаций: «Инновации в АПК», «Мой любимый сельский край», «Один день из жизни фермера».

1. «Инновации в АПК» - работы данной номинации должны отражать футуристическое понимание сельскохозяйственной техники будущего;

2. «Мой любимый сельский край» - номинация посвящена изображению пейзажа региона, включая сельскохозяйственный.

3. «Один день из жизни фермера» - задача показать труд агропромышленных работников.

Конкурс состоит из четырех этапов:

I этап: 24 апреля – 24 мая, отбор конкурсных работ;

II этап: 25 мая – 2 июня, открытое онлайн-голосование на официальной странице организатора конкурса в социальной сети ВКонтакте;

III этап: 5 июня – 15 июня, работа конкурсного жюри;

IV этап: 16 июня – 23 июня, оглашение результатов, вручение призов.

Критериями оценки работ у жюри выступят соответствие тематики номинации, содержание рисунка, включая оригинальность, неожиданность, фантастичность, непосредственность и наивность, наличие особой смысловой нагрузки.

Познакомиться с подробной информацией можно на сайте конкурса по ссылке: https://чрпп.рф/2-konkurs-detskogo-risunka?ysclid=lh61503mkh718624749.

Победителям в рамках каждой номинации и возрастной группы будут вручены дипломы и ценные призы.