В селе Новобурасского района открыли памятную доску погибшему в СВО добровольцу

Фото: министерство по делам территориальных преобразований Саратовской области

В Новобурасском районе Саратовской области сегодня, 3 мая, открыли мемориальную доску Андрею Пронину, бойцу, погибшему в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

Памятный знак установили в селе Чернышевка на территории мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Андрей Пронин погиб в возрасте 32 лет, сражаясь и освобождая территорию Луганской Народной Республики.

Фото: министерство по делам территориальных преобразований Саратовской области

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