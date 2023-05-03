В Саратове два бездомных пса напали на девочку

архив КП

В Заводском районе Саратова две бездомные собаки напали на школьницу. Пресс-служба прокуратуры Саратовской области утверждает, что это произошло 2 мая на 11-м Динамовском проезде.

Пострадавшую девочку с укушенными ранами на левой и правой голени отпустили домой после оказания медицинской помощи, сообщили в ведомстве. Сейчас полиция проводит проверку, которую контролирует надзорный орган.

В прокуратуре выясняются причины нападения и обстоятельства произошедшего. Также прокуроры проверят соблюдение законодательства при обращении с бездомными животными.

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