Житель Ленинского района Саратова стал очередной жертвой мошенников

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вчера, 2 мая, в отдел полиции в Ленинском районе Саратова обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с 19 по 24 апреля общался с мошенниками, которые выманили у него крупную сумму.
Саратовец рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что в целях безопасности необходимо срочно перевести деньги на специальный счет.
По указанию незнакомца мужчина перевел со своей кредитной карты 105 тысяч рублей, а затем в течении нескольких дней отправлялся в указанные собеседником отделения банка, где на его имя уже был одобрен кредит. Все деньги он сразу же переводил на якобы безопасный счет. В общей сложности мошенники обогатились на 1 480 500 рублей. Все это время потерпевший не сообщал о происходящем даже жене.
Следователями УМВД России по г.Саратову возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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