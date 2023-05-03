Житель Ленинского района Саратова стал очередной жертвой мошенников

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 2 мая, в отдел полиции в Ленинском районе Саратова обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с 19 по 24 апреля общался с мошенниками, которые выманили у него крупную сумму.

Саратовец рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что в целях безопасности необходимо срочно перевести деньги на специальный счет.

По указанию незнакомца мужчина перевел со своей кредитной карты 105 тысяч рублей, а затем в течении нескольких дней отправлялся в указанные собеседником отделения банка, где на его имя уже был одобрен кредит. Все деньги он сразу же переводил на якобы безопасный счет. В общей сложности мошенники обогатились на 1 480 500 рублей. Все это время потерпевший не сообщал о происходящем даже жене.

Следователями УМВД России по г.Саратову возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.