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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:23

Житель Саратовской области отправится за решетку на 10 лет за покушение на сестру

Житель Федоровского района признан виновным в покушении на убийство
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Федоровского района Саратовской области признан виновным в покушении на убийство собственной сестры. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

11 августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома со своей сестрой в поселке Мокроус Федоровского района.

Из-за личной неприязни к сестре он несколько раз ударил ее ножом и избил. Женщина спаслась только благодаря тому, что брат решил, что она уже мертва и покинул место преступления.

Потерпевшую спасли медики. Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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