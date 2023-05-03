фото: Архив КП
Заводской и Ленинский районы Саратова остались без горячей воды. Об этом сообщает Саратовский филиал ПАО "Т Плюс".
Сегодня, 3 мая, для проведения ремонтных работ на тепловых сетях приостановлена подача горячего водоснабжения по адресам:
11-й Динамовский пр-д 3
11-й Динамовский пр-д 5
ул. Южная, 76/80. Вернуть воду обещают до конца дня.
Также из-за отключения холодного водоснабжения ограничена подача теплоресурса:
ул. Деловая, 26
ул. Деловая, 26 A
ул. Лунная, 5 (4 ввода)
ул. Вишневая, 20
ул. Лунная, 2/6
ул. Вишневая,5
ул. Вишневая, 9
ул. Вишневая, 7
проспект 50 лет Октября, 57а
проспект 50 лет Октября, 57
ул. Техническая, 12а
ул. Техническая, 14
ул. Техническая, 16
ул. Вишневая,3
Планируемый срок подачи горячей воды – 4 мая, до конца дня.