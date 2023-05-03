фото: Архив КП

Заводской и Ленинский районы Саратова остались без горячей воды. Об этом сообщает Саратовский филиал ПАО "Т Плюс".

Сегодня, 3 мая, для проведения ремонтных работ на тепловых сетях приостановлена подача горячего водоснабжения по адресам:

11-й Динамовский пр-д 3

11-й Динамовский пр-д 5

ул. Южная, 76/80. Вернуть воду обещают до конца дня.

Также из-за отключения холодного водоснабжения ограничена подача теплоресурса:

ул. Деловая, 26

ул. Деловая, 26 A

ул. Лунная, 5 (4 ввода)

ул. Вишневая, 20

ул. Лунная, 2/6

ул. Вишневая,5

ул. Вишневая, 9

ул. Вишневая, 7

проспект 50 лет Октября, 57а

проспект 50 лет Октября, 57

ул. Техническая, 12а

ул. Техническая, 14

ул. Техническая, 16

ул. Вишневая,3

Планируемый срок подачи горячей воды – 4 мая, до конца дня.