архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Саратовец расплатился найденой картой и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию Ленинского района обратился 39-летний мужчина. Саратовец рассказал, что потерял банковскую карту, а затем обнаружил, что ей оплачивались покупки в различных магазинах. Сумма ущерба составила 14788 рублей.

После возбуждения дела о краже, сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен 44-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. Он признался, что использовал чужую карту для приобретения продуктов в различных магазинах и аптеке.

Подозреваемый возместил ущерб и пока отпущен под подписку о невыезде.

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