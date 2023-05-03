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В День Победы жители Саратова смогут посетить Волгоград в рамках тура выходного дня. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Во вторник, 9 мая, в День Победы состоится тур выходного дня по маршруту «Саратов — Волгоград — Саратов». Жители Саратова и области смогут отправиться в город-герой на электричке

Пригородный поезд отправится со станции Саратов-1 в 6:38 (время местное), прибытие на Мамаев курган в Волгограде в 10:50 (время московское), на железнодорожный вокзал Волгограда – в 11:01 (время московское). В обратный путь пригородный поезд от железнодорожного вокзала Волгограда отправится в 17:00 (время московское), прибытие на железнодорожный вокзал Саратова в 23:19 (время местное).

Стоимость проезда для взрослых в одну сторону - 924 рубля, туда-обратно - 1 848 рублей; для школьников и студентов проезд в одну сторону обойдется в 645 рублей, туда-обратно - 1290 рублей; проезд для детей до 7 лет – бесплатно.

Бронирование билетов и экскурсионных пакетов осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по телефонам : +79271380044; +79279198082.