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НовостиОбщество3 мая 2023 7:07

Вячеслав Володин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин приехали в Саратов

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин сегодня, 3 мая, работают в Саратовской области.

Как сообщили сторонники политика в Телеграм-канале «Володин Саратов», поездка посвящена обсуждению реализации федеральных программ.

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