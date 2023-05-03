Вячеслав Володин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин приехали в Саратов

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин сегодня, 3 мая, работают в Саратовской области.

Как сообщили сторонники политика в Телеграм-канале «Володин Саратов», поездка посвящена обсуждению реализации федеральных программ.

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