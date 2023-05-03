фото: Архив КП

Саратовчанка отсудила 300 тысяч рублей за бракованное пальто и отказывалась его вернуть. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

По данным ведомства, жительница Ленинского района приобрела в магазине женское меховое полупальто. Однако в процессе эксплуатации она выявила производственные дефекты: некачественные швы и состояние меха. Покупательница обратилась в суд.

По решению суда магазин обязывался оплатить покупательнице стоимость товара, неустойку, штраф и судебные издержки, общая сумма составила 317 тысяч рублей. Женщина же должна была вернуть пальто после получения денег, но этого не сделала.

Судебные приставы возбудили в отношении саратовчанки исполнительное производство. Ее ограничили в праве выезда за границу, а также вручили требование исполнить решение суда.

Следом, женщину оштрафовали на пять тысяч, и только после этого она вернула некачественный товары взыскателю.

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