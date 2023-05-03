В Балаково в реке обнаружили тело мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В реке Волга в Балаково обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По предварительным данным, сегодня, 3 мая, балаковцами у берега затона, расположенного в ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод», обнаружено тело 43-летнего мужчины.. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело из воды.

Во время осмотра следователями осмотр признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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