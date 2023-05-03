В Саратове у здания правительства горел дом

Фото: 2ГИС
2 мая в центре Саратова вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, горел двухэтажный дом по адресу улица Челюскинцев, 122.
Сообщение о возгорании поступило в 19:46. В 20:20 четыре пожарные потушили пламя в здании 1917 года постройки. Во время происшествия никто не пострадал.
Причина ЧП, случившегося в непосредственной близости от регионального министерства строительство и ЖКХ, выясняется.
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