В Саратове пенсионерка пришла в контактный зоопарк с внуком и ее укусил еж

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В одном из контактных зоопарков в Саратове на днях еж укусил посетительницу пожилого возраста. Об этом сообщили в Telegram-канале больницы № 6.

Пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей обработали рану и сделали укол вакциной от бешенства. По словам пострадавшей, она была в зоопарке со своим внуком и хотела погладить животное, но еж испугался и укусил ее за руку.

Врачи напомнили, что бешенство является опасной инфекцией, которой можно заразиться от любого животного, поэтому необходимо немедленно обратиться к медицинским работникам в случае укуса.