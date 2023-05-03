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НовостиОбщество3 мая 2023 6:34

В Саратове пенсионерка пришла в контактный зоопарк с внуком и ее укусил еж

Женщине помогли медики городской больницы №6
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из контактных зоопарков в Саратове на днях еж укусил посетительницу пожилого возраста. Об этом сообщили в Telegram-канале больницы № 6.

Пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей обработали рану и сделали укол вакциной от бешенства. По словам пострадавшей, она была в зоопарке со своим внуком и хотела погладить животное, но еж испугался и укусил ее за руку.

Врачи напомнили, что бешенство является опасной инфекцией, которой можно заразиться от любого животного, поэтому необходимо немедленно обратиться к медицинским работникам в случае укуса.