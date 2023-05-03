За сутки в Саратовской области зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусом

архив КП

На 3 мая в Саратовской области зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 322 217 человек, выздоровели 315 375 человек, за сутки - 193.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 20 и Энгельсском районе — 18 человек. Большая часть заболевших - люди старше 30 лет.

С признаками пневмонии — 4 пациента, остальные с признаками ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.