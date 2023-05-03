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НовостиПроисшествия3 мая 2023 5:36

В Саратове женщина за рулем KIA Seltos пострадала в автоаварии с «Нивой»

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В Саратове женщина за рулем KIA Seltos пострадала в автоаварии с «Нивой» накануне, 2 мая, в Ленинском районе.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария произошла в 13:30 на проспекте Строителей рядом с остановкой «Дворец пионеров».

Столкнулись автомобили KIA Seltos и Chevrolet Niva, в результате чего пострадала 32-летняя водительница КИА, ее госпитализировали.

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