Фото: Госавтоинспекция

В Саратове женщина за рулем KIA Seltos пострадала в автоаварии с «Нивой» накануне, 2 мая, в Ленинском районе.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария произошла в 13:30 на проспекте Строителей рядом с остановкой «Дворец пионеров».

Столкнулись автомобили KIA Seltos и Chevrolet Niva, в результате чего пострадала 32-летняя водительница КИА, ее госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.