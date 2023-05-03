фото: пресс-служба БК "Протон-Саратов"

Волейболистки саратовского «Протона» начали с победы серию игр за бронзу.

Вчера, 2 мая, волейболистки саратовского «Протона» победили челябинский «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место женской Суперлиги. Встреча в Саратове завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяек площадки.

Хозяева проигрывали по итогам первых двух партий, но смогли смогли изменить ход матча, показав характер и выиграв третий и четвертый сеты (25:19, 25:16). На тай-брейке саратовчанки оказались сильнее (15:11)

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Протона». Второй матч серии состоится в Саратове 4 мая.