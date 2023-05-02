Александр Бурмак. Фото: пресс-служба Саратовской областной Думы

Александр Бурмак: задача всех органов власти – обеспечить вновь строящиеся дома социальными объектами. Об этом депутат Саратовской областной думы рассказал в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, всего в Энгельсе выдано 30 разрешений на строительство, все они будут проанализированы на предмет наличия мест в детских садах, школах и поликлиниках. Проблемные дома планировалось возводить на территории бывшего ракетного училища, в районе Шуровой горы, в районе улиц Вокзальной, Новобазарной и др. Инфраструктуры там катастрофически не хватает. Наибольшие трудности наблюдаются с местами в школах - существующие учебные заведения уже сейчас переполнены, необходимо проектирование и строительство новых объектов.

– Предложил реально оценивать ситуацию и рассматривать варианты строительства пристроек к школам и использовать современные проекты. Задача всех органов власти - обеспечить вновь строящиеся дома социальными объектами, а если это невозможно – не допустить строительство. Проблема усугубляется тем, что большая часть свободных земельных участков находятся у компании "Новый Век" (владелец - Романи Саджая), как это произошло – будем разбираться отдельно, – высказался Бурмак.