Евгений Шпольский: «В градостроительной политике Энгельса наступил новый век»

фото: пресс-служба администрации Энгельсского района

На площадке администрации Энгельсского района состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения вопросов градостроительной политики и обеспеченности социальной инфраструктурой жителей Энгельса.

Первое заседание энгельсской рабочей группы прошло под председательством Евгения Шпольского, первого заместителя главы администрации. Евгений Маркович напомнил собравшимся о задачах, которые перед муниципалитетом поставили федеральные и региональные власти: провести ревизию всех разрешений, выданных ранее на строительство многоквартирных домов.

«Показательный пример — строительная компания ООО «Новый век» энгельсского депутата Романи Саджая, которая за все годы работы построила 700 тысяч кв.м жилья без единого соцобъекта. Более того, свободная городская земля, фактически, находится в руках «Нового века», — подчеркнул Шпольский.

Подробнее читайте на сайте администрации.

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