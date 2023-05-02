фото: пресс-служба Губернатора Саратовской области

Победителей и призеров Дельфийских игр из Саратова наградят премиями. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на встрече с командой Саратовской области.

По итогам Всероссийских Дельфийских игр, которые проходили в Саратове с 21 по 26 апреля, саратовские ребята получили 45 медалей (из них 9 – золотых, по 18 – серебряных и бронзовых) и 39 специальных дипломов. По итогам командного первенства Саратовская область заняла первое место. Саратовцы выиграли в таких номинациях как фортепиано, скрипка, баян, эстрадное пение, цирковое искусство, ансамбль народных инструментов.

— Вы в очередной раз доказали, что молодежь Саратовской области - самая талантливая. Из 2,5 тысяч участников наш регион стал лучшим. Принял решение выплатить каждому участнику за первое место 30 тысяч, за второе – 20 тысяч, за третье – 10 тысяч рублей. Надеюсь, что победа станет для вас ступенькой, чтобы двигаться дальше, — отметил Роман Бусаргин.

Губернатор упомянул, что по словам ребята саратовская команда в дни Дельфийских игр жила единой семьей, была по-настоящему творческая, праздничная атмосфера.

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