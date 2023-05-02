Фото: Госавтоинспекция

Днем в Саратове произошло массовое ДТП с КамАЗом и тремя легковыми авто, сообщили в Госавтоинспекции.

Около часу дня у дома по адресу Танкистов, 1 35-леьтний водитель КамАЗа столкнулся с тремя легковыми авто: KIA Rio, Renault Sandero и Renаult Duster.

Пострадала 58-летняя пассажирка «Сандеро», ее доставили в больницу. Кто нарушил правила, в дорожной полиции не уточнили.

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