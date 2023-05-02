фото: пресс-служба Романа Бусаргина

Роман Бусаргин анонсировал старт детской акции «Я - внук того солдата». Об этом губернатор сообщает в своем телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что детей Саратовской области объединит акция под названием «Я - внук того солдата». Дети расскажут о дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, вспомнят их подвиги, а кто-то и будни, вспомнят и о бабушках и прабабушках, чья молодость пришлась на это нелегкое время.

— В преддверии Дня Победы это будет очень личный разговор о своих родных, которые делали всё возможное, а порой и невозможное, чтобы защитить Родину. Уверен, что каждой саратовской семье есть, чем поделиться и кем гордиться, — высказался Бусаргин

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