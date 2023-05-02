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НовостиОбщество2 мая 2023 13:06

На погранпункте в Озинках не пропустили 21 тонну сухофруктов в Казахстан

На упаковках с товаром в фуре не было необходимых маркировок
Роман Хвалин
Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям

На погранпункте в Озинках не пропустили 21 тонну сухофруктов в Казахстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Машину остановили инспекторы Россельхознадзора и сотрудники погранслужбы ФСБ. В ходе досмотра оказалось, что на упаковках с товаром не была промаркирована информация о названии груза и стране его происхождения.

Фуру не пропустили за границу России и развернули обратно в нашу страну.

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