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НовостиОбщество2 мая 2023 12:50

В Саратове завтра на 1-ом проезде Танкистов временно отключат светофор

В связи с плановыми работами МУП «Саргорсвет» светофор отключат с 9.00 до 12.00
Нарина Балаян
Архив КП

Архив КП

В Саратове завтра на 1-ом проезде Танкистов временно отключат светофор. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает мэрия города.

З мая МУП «Саргорсвет» будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим на пересечении 1-ого проезда Танкистов и улицы Черниговская не будет работать светофор. Время работ запланировано с 9.00 до 12.00.

— Необходимо соблюдать Правила дорожного движения, ориентирование потока автотранспортных средств осуществляется по знакам приоритета, — отметили в ведомстве.

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