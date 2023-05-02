Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Саратовца оштрафовали на 10 тысяч рублей за неаккуратное обращение с газовой горелкой, сообщили в прокуратуре региона.

В надзоре уточнили, что 8 августа прошлого года 35-летний кровельщик работал на крыше многоэтажки на улице Рабочей. В какой-то момент из-за оплошности он подпалил своей газовой горелкой вещи на балконах двух квартир. Суд оценил стоимость вещей, случайно сожженных рабочим, в 700 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, его оштрафовали на 10 тысяч рублей с возмещением причиненного ущерба.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.