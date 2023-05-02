В Саратовской области пьянки в общежитии обернулись смертью - задержан 26-летний горожанин

СУ СК по Саратовской области
В Саратовской области пьянка в общежитии закончились для мужчины смертельно - задержан 26-летний горожанин. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По предварительным данным, вечером 25 апреля мужчина выпивал в компании друзей в комнате общежития, где проживал. Между ним и его 26-летним гостем произошел конфликт.
В ходе ссоры 49-летнему мужчине были нанесены несколько ударов по голове стеклянной бутылкой, а также - руками и ногами. После этого гости ушли.
26 апреля в коридоре общежития местные жители нашли тело мужчины.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 26-летнего горожанина. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.
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