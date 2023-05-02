Саратовского бойца СВО наградили орденом в столичном госпитале

КСВО «Второй фронт Саратов / Телеграм

Саратовского бойца СВО Рустама Жалмашева наградили орденом в госпитале Москвы, сообщили в Телеграм-канале «КСВО Второй фронт Саратов».

Получившим ранение в ходе спецоперации военнослужащим в реабилитационном центре на базе филиала госпиталя имени Вишневского вручили награды, жилищные сертификаты и документы об окончании курса дополнительного профобразования.

Жалмашеву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Рустам проходит в учреждении терапию и обучение – скоро он сможет продолжить служб в составе Армии России, – как лейтенант-военком в одном из военкоматов Саратова.

Награждал лечащихся солдат генерал-лейтенант Юрий Бобров, многих из участвовавших в церемонии военнослужащих повысили в звании.

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