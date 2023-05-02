архив КП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Энгельсе любовные игры для мужчины закончились смертельно – суд вынес приговор виновнице. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает прокуратура Саратовской области.

Как сообщает ведомство, 41-летняя женщина проживала с мужчиной в поселке Приволжский Энгельсского района. В квартире между возлюбленными произошел конфликт, что вызвало у женщины желание расправиться со своим сожителем.

-Понимая, что справиться с мужчиной самостоятельно ей будет тяжело, она, прибегнув к хитрости, предложила ему игру со связыванием, на что тот ответил согласием. Связав руки и ноги потерпевшего веревкой, покровчанка, воспользовавшись его беспомощным положением, задушила проводом от зарядного устройства мобильного телефона, — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обжалование приговора адвокатами были опровергнуты. Приговор вступил в законную силу.

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