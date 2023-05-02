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В Саратове сотрудники ГИБДД оштрафовали 79 граждан на электросамокатах. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

За выходные дни сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 79 лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (электросамокаты).

К административной ответственности привлечены лица, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, управляя электросамокатами, а также перевозили пассажиров. Кроме того, еще 11 велосипедистов проигнорировали требования Правил дорожного движения.

В отношении всех 90 нарушителей составлены административные материалы и назначены штрафы по 800 рублей каждому.

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