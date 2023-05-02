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Жителей Саратовской области на этой неделе ждет облачная с прояснениями погода. Об этом сегодня, 2 мая, корреспонденту «КП-Саратов» рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Погода на рабочие дни ожидается достаточно однородная, над территорией области располагается атмосферный фронт, который представляет из себя гряду дождевых образований.

Поэтому наша область разделена на две разнородные по температурным характеристикам зоны: в правобережье ожидается более прохладная воздушная масса, куда будет поступать холодный воздух, а левобережные районы пока будут находиться в зоне влияния теплой и даже жаркой воздушной массы.

Также, эта разница определится и в температурных характеристиках двух территорий. Это же является и причиной образования и преобладания облачной погоды с прояснениями на протяжении всей недели.

Кроме того, возможны локальные осадки ливневого характера. В отдельных районах возможны грозы с сопровождением шквалистого ветра. Основное направление ветра в ближайшие два дня – западное и северо-западное.

В последующие дни будет преобладать ветер южного и юго-восточного направления. Средняя скорость 4-9 метров в секунду, в дневные часы возможны порывы 10-14 метров в секунду, а при грозах ожидается усиление порывов до 15-17 метров в секунду.

В правобережье температурный фон в дневные часы от 16 до 21 градуса тепла, ночью - от +4 до +9 градусов. В левобережье, куда также входит Хвалынский район, как возвышенная местность- от +24 до +27 градусов днем и от 11 до 14 градусов тепла ночью.

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