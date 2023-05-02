архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области до конца июня запретили рыбачить с лодки. О нерестовом запрете сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства при региональном правительстве.

Под запрет попадают участок Волги между Саратовской ГЭС и границей с Волгоградской областью и все притоки, входящие в систему Волгоградского водохранилища. Рыбалка с лодки попадает под запрет, ловить рыбу по новым правилам можно только на спиннинг или удочку. Причем рыболовная снасть должна иметь не более двух крючков.

Аналогичные ограничения будут действовать на Саратовском водохранилище (от СарГЭС до границы с Самарской областью) до 10 июня, а на реках Большой и Малый Узень – до 25 июня.

Нарушителей режима ожидают штрафы.

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