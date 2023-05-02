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Саратовская область вошла в пятерку лидеров по числу уехавших на заработки горожан за пределы региона. Такие показатели сегодня, 2 мая, приводит FinExpertiza.

По показателям за 2022 год, число жителей, уехавших на заработки за пределы региона, составила 71 тысяча людей. За 2022 год показатель вырос на 10% по сравнению с 2021 годом.

Таким образом, среди всех субъектов РФ, по числу уехавших на заработки Саратовская область занимает пятое место.

Кроме того, по показателю работников, посетивших наш регион, Саратовская область занимает лишь 56-ое место в РФ. За год в наш регион приехали трудиться 2,5 тысячи работников.

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