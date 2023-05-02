Саратовцы обратили внимание на высадку крупных саженцев на Волжской

Фото постоянного читателя "КП-Саратов"
Саратовцы обратили внимание на высадку саженцев деревьев на Волжской. С редакцией «Комсомолки» фотографиями поделился постоянный читатель.
Как добавил автор, в центре облцентра высаживают крупномеры.
Напомним, две недели назад в мэрии города отчитались о четырех сотнях деревьев, посаженных всего за неделю. Тогда чиновники обещали продолжить заниматься озеленением Саратова.
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