Саратовцы обратили внимание на высадку крупных саженцев на Волжской

Фото постоянного читателя "КП-Саратов"

Саратовцы обратили внимание на высадку саженцев деревьев на Волжской. С редакцией «Комсомолки» фотографиями поделился постоянный читатель.

Как добавил автор, в центре облцентра высаживают крупномеры.

Напомним, две недели назад в мэрии города отчитались о четырех сотнях деревьев, посаженных всего за неделю. Тогда чиновники обещали продолжить заниматься озеленением Саратова.

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