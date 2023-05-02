Телеграм-канал Лады Мокроусовой

Саратовская школьница победила во Всероссийской олимпиаде по литературе. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила мэр Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

Ученица саратовской гимназии №34 Варвара Козлова участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе. Участники конкурса должны были решать задания, связанные со знаниями русской классики и историей литературы.

В заключительном этапе девочка одержала победу. Варвара Козлова получила специальный диплом конкурса чтецов «СТИХийный баттл». Теперь у нее появилась возможность поступить в любой российский ВУЗ соответствующего направления без экзаменов.

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