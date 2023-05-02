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В Саратовской области День молодежи в этом году отпразднуют 24 июня. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее этот праздник отмечался 27 июня. В этот день продажа алкоголя в сетевых магазинах запрещена.
Теперь День молодежи будет отмечаться в последнюю субботу июня. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным
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