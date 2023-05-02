Саратовская область оказалась третьей среди регионов ПФО по обеспеченности жильем населения в 2022

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовская область оказалась третьей среди регионов ПФО по обеспеченности жильем населения по итогам 2022 года. Такие сведения привели сегодня в своей инфографике РИА Новости.

По подсчетам экспертов федерального издания, в среднем в губернии приходится 31,4 квадратных метров жилья на одного саратовца. Большая площадь на человека по медианным показателям из регионов Приволжья оказалась лишь в Пензенской (33,6 кв. метра) и Ульяновской областях (32,6 кв. метра). Аутсайдером списка из субъектов ПФО оказалась Удмуртия (25,5 кв. метра).

В Саратовской области же за прошлый год ввели 1,011 миллиона кв. метров жилья – доля строительства сократилась на 14,4% по сравнению с данными 2021. По этому параметру губерния оказалась 67 в федеральном списке и последним среди других субъектов Приволжья.

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