фото: Архив КП

В ходе спецоперации погиб боец из Саратовской области Артем Ситников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Роман Бусаргин и Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибшего в ходе спецоперации на Украине саратовца Артема Ситникова.

— При исполнении воинского долга Артем Ситников показал пример исключительной смелости и мужества. Он храбро и самоотверженно защищал Родину и соотечественников. Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими героя. Светлая и вечная ему память, - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

— Сегодня мы прощаемся с храбрым солдатом, который мужественно сражался, защищая Родину и погиб в бою, с достоинством выполняя свой долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Невосполнимая утрата для всех нас. Герой не будет забыт, - присоединилась Лада Мокроусова.

Подробности биографии и обстоятельства гибели бойца не сообщаются

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