В Саратове предложили открыть российско-китайское производство ткани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

По данным ведомства, крупнейший производитель мебели из Саратовской области рассматривает возможность расширения сотрудничества с бизнесом из Китая. Направления партнерства обсудили в рамках визита делегации КНР во главе с Чрезвычайным и полномочным Послом Чжан Ханьхуэем.

В 2022 году одним из саратовских ООО выпущено более 900 тыс. единиц мягкой и корпусной мебели. Сегодня общая площадь производственных площадей фабрики в Клещевке составляет 100 тыс. кв.м., здесь работает более 1,5 тыс. человек. Производственные подразделения находятся также в Саратове, Ртищеве, Челябинске, Новосибирске, Твери и Кирове.

Во время визита делегации представители компании предложили расширить сотрудничество с китайскими партнерами и рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству мебельной ткани. Такие материалы пригодились бы как для собственных потребностей фирмы, так и для сбыта прочим мебельным компаниям.

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