Администрация Саратова

В Саратове на 1-ой дачной администрация демонтировала два незаконных ларька. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ларьки стояли на перекрестке улиц Алексеевская и Аптечная.

Как рассказали в мэрии, Арбитражный суд Саратовской области обязал владельца убрать незаконные киоски.

Однако, требование в установленный срок не было исполнено. В следствие чего, объекты демонтировали под руководством судебных приставов и чиновников администрации.

Кроме того, за неисполнение решения суда в указанный срок, владелец обязан оплатить судебную неустойку.

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