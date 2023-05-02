Госавтоинспекция
В Гагаринском районе столкнулись «Гранта» и грузовик- водителя легковушки госпитализировали. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло в 7:15 в Гагаринском районе. На федеральной дороге около села Синенькие столкнулись «Лада Гранта» и грузовик КрАЗ.
В результате аварии 34-летнего водителя легковушки госпитализировали в медучреждение.
Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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