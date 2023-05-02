Архив КП
В Саратовской области за последнюю неделю на свет появились младенцы с именами Люция, Аннамария и Николь. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает управление по делам ЗАГС Саратовской области.
На прошедшей неделе в Саратове, Энгельсе и Балаково зарегистрировано 169 новорожденных. Среди них 90 мальчиков и 79 девочек.
Среди имен младенцев за минувшую неделю редкими оказались Люция, Аннамария и Николь. Кроме того, реже детям стали давать имена Иван и Григорий.
Также, 42 младенца родители зарегистрировали на Госуслугах через суперсервис «Рождение ребенка».
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