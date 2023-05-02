В Саратове отменили парад и салют в честь Дня Победы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам губернатора, в целях обеспечения безопасности было принято решение не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона на Театральной площади, кроме того, будет отменен праздничный салют. Глава региона заявил, что сэкономленные средства отправят на поддержку бойцов в зоне СВО.

— Участников Великой Отечественной войны без поздравлений не оставим. Для них подготовим личные концерты под окнами домов. Приятный сюрприз поможет сберечь их здоровье и порадует в этот особенный день, — объяснил губернатор.

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