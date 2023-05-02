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В Саратовской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусом снизилось до 67 человек. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 322 146 человек.

С начала эпидемии выздоровело 315 182 человека, за сутки – 70.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Саратове-28, Энгельсском районе — 20, Балашовском — 14, Балаковском — 5.

Коронавирус диагностировали у 20 человек в возрастной категории от 65 лет и старше. Кроме того, среди заболевших – 13 детей в возрасте до 17 лет.

Все пациенты с признаками ОРВИ.

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