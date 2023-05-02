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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:09

В Энгельсе столкнулись две иномарки — пострадал молодой мужчина

Пострадавшему 29 лет
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Энгельсе столкнулись две иномарки — пострадал молодой мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 1 мая, в Энгельсе произошла автомобильная авария. Примерно в 21:34 напротив дома №88 по улице Волжский проспект столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил водитель «Соляриса», мужчина был госпитализирован в больницу.

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