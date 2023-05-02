В Саратове бездомная собака искусала 9-летнего мальчика

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове в микрорайоне Солнечный бездомная собака напала на 9-летнего мальчика. Об инциденте рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Агрессивное животное покусало ребенка 28 апреля у дома по адресу Антонова, 13.

Школьника госпитализировали, ему оказали всю необходимую помощь. Следователям же предстоит узнать все подробности нападения.

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