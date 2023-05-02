Школьники села Воскресенское поедут в Волгоград по приглашению Николая Панкова

Николай Панков на встрече с школьниками
Десятиклассники школы села Воскресенское накануне Дня Победы посетят места сражений Сталинградской битвы. Огромный вклад в Победу в ней внесли наши земляки.
Поездку организовал депутат Госдумы Николай Панков. Он также пригласил принять в ней участие детей-сирот, с которыми встречался в Воскресенском по вопросу обеспечения жильем.
Напомним, в феврале Николай Панков проводил открытый урок для школьников села Воскресенское, посвященный 80-летию Сталинградской битвы. Обсуждали и патриотическое движение молодёжи, которое сильно в Воскресенском районе. Ребята проводят «Клочковские зарницы» в селе Синодское - на родине легендарного политрука-панфиловца Василия Клочкова. Память героя увековечивает мемориал, установленный здесь, благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«В годы войны наши земляки дали нам урок мужества и героизма. Сейчас, когда на Западе запрещают символы Победы и сносят мемориалы, важно сделать все, чтобы память о подвигах наших героев жила в поколениях», - подчеркнул Николай Панков.
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