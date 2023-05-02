Дом, у которого произошла трагедия. Фото: 2GIS
В Саратове при падении с 13-го этажа погибла девочка-подросток. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».
Вчера, 1 мая, в Заводском районе Саратова произошла трагедия. Из окна 13-го этажа 17-этажного дома по адресу 2-й Совхозный проезд, 36А выпала девочка.
Тело подростка обнаружили под окнами прохожие, которые и вызывали скорую помощь. Медики не смогли помочь упавшей с колоссальной высоты девочке и констатировали ее смерть. Все обстоятельства случившегося выясняет следственный комитет.
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