Саратовский мост через реку Курдюм 1909 года постройки стал объектом культурного наследия

Фото: Koмитет культурного наследия Саратовской области / Telegram

Старинный мост через реку Курдюм в селе Клещевка Гагаринского района Саратова признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в Телеграм-канале комитета культурного наследия Саратовской области.

Мост был возведен в 1909 году по проекту братьев Грингоф. Строили его сами местные жители, которым нужны были заработки после неурожайного предшествующего года. История постройки объекта отражена на приваренных к нему чугунных табличках.

Объект имеет статус охраны. Сохранившиеся конструктивные элементы, такие как балясины с тумбами, габариты и декор в виде руста, стали причиной решения о его сохранении.

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