В Саратове три расчета пожарных эвакуируют жителей дома на Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня утром, 2 мая, в Саратове произошел пожар. Примерно в 8:06 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома по адресу Чернышевского, 14.

Жители эвакуируются, на месте работают три расчета пожарных. Информация будет дополняться.

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