Усадьбу художника Борисова-Мусатова в Саратове отреставрируют до 1 июля

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил музей-усадьбу Борисова-Мусатова в Саратове. Как напомнили сторонники политика в Телеграм-канале «Володин Саратов», реставрация началась в прошлом году по федеральному финансированию.

В ходе беседы со Спикером Парламента, подрядчик гарантировал завершение работ до 1 июля текущего года.

Володин выступил также за благоустройство двора усадьбы после основной реставрации, чтобы создать место притяжения для жителей и привести их в контакт с историей города через творчество Борисова-Мусатова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.