Усадьбу художника Борисова-Мусатова в Саратове отреставрируют до 1 июля

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил музей-усадьбу Борисова-Мусатова в Саратове. Как напомнили сторонники политика в Телеграм-канале «Володин Саратов», реставрация началась в прошлом году по федеральному финансированию.
В ходе беседы со Спикером Парламента, подрядчик гарантировал завершение работ до 1 июля текущего года.
Володин выступил также за благоустройство двора усадьбы после основной реставрации, чтобы создать место притяжения для жителей и привести их в контакт с историей города через творчество Борисова-Мусатова.
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